Среща с археолог за Брезовско шосе и интервю с Адама Диоп, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Автор: Цвети Тончева 09:19Коментари (0)233
©
В Деня на независимостта ще поговорим отново по важни пловдивски теми в предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус". 

Разкопките на Брезовско шосе са към своя финал. Остават последни метри работа на археолозите, които проучват Плоската могила - селище на около 7000 години. Проучването на античната могила трае вече четири години, но това, според специалистите съвсем не е дълъг период, дори е кратък за толкова важна работа. Мястото не е каквото и да е, то е доказателство за това, че Пловдив е един изключително древен град, а населението му е с много стари корени.

Какво откриха археолозите и още веднъж за важността на това проучване ще ни разкаже археологът Стоян Иванов, който работи на терен с екипа си на Брезовско шосе, или така наречената Плоска могила Яса тепе.

Във втората част от предаването ни ще чуете интервюто с Адама Диоп, актьорът, който изигра ролята на бащата в спектакъла "Разстоянието" на световно признатия португалски драматург и режисьор Тиаго Родригес. Пиесата бе откриващо заглавие на тазгодишния Фестивал в Авиньон, едно от най-престижните театрални събития в Европа. А преди дни бе играна две последователни вечери на пловдивска сцена по време на Международния фестивал "Сцена на кръстопът“ на Драматичен театър Пловдив, който е сред коопродуцентите на този спектакъл. 

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва със съдействието на община Пловдив, от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz.

Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева. 


