Среща с археолог за Брезовско шосе и интервю с Адама Диоп, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

Разкопките на Брезовско шосе са към своя финал. Остават последни метри работа на археолозите, които проучват Плоската могила - селище на около 7000 години. Проучването на античната могила трае вече четири години, но това, според специалистите съвсем не е дълъг период, дори е кратък за толкова важна работа. Мястото не е каквото и да е, то е доказателство за това, че Пловдив е един изключително древен град, а населението му е с много стари корени.



Какво откриха археолозите и още веднъж за важността на това проучване ще ни разкаже археологът Стоян Иванов, който работи на терен с екипа си на Брезовско шосе, или така наречената Плоска могила Яса тепе.



Във втората част от предаването ни ще чуете интервюто с Адама Диоп, актьорът, който изигра ролята на бащата в спектакъла "Разстоянието" на световно признатия португалски драматург и режисьор Тиаго Родригес. Пиесата бе откриващо заглавие на тазгодишния Фестивал в Авиньон, едно от най-престижните театрални събития в Европа. А преди дни бе играна две последователни вечери на пловдивска сцена по време на Международния фестивал "Сцена на кръстопът“ на Драматичен театър Пловдив, който е сред коопродуцентите на този спектакъл.



