© виж галерията 7 помпи работят от снощи и изпомпват водата от кръстовището на бул. "Александър Стамболийски" и улица "Индустриална", съобщиха от пресцентъра на община Пловдив.



Ситуацията постепенно се нормализира и нивото на водата спада. Кръстовището остава затворено за движение, както и участъкът пред КОЦ Пловдив, където е най-ниската точка на бул. "Александър Стамболийски".



