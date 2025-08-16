ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Спират движението по ключов булевард в Пловдив до 15 септември
Движението ще се осъществява двупосочно в северното платно. Причината е реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводната мрежа в Пловдив.
Автобусна спирка № 326 "Тромпета“ няма да функционира и съответно автобусни линии № 17, 24, 27, 36 и 116 няма да спират на нея.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив задържаха мъж, прилагал незаконно рехабилитационни и ал...
15:03 / 15.08.2025
Мъката, наречена "Брезовско шосе", няма край
14:56 / 15.08.2025
Спират движението по ключов булевард в Пловдив за един месец
10:25 / 15.08.2025
"Fantasy не-музей" отваря врати в Пловдив
10:23 / 15.08.2025
Роднини на тежко пострадалото семейство от Пловдив: Прикриват под...
09:12 / 15.08.2025
Лекари спасиха мъж с рядко и опасно усложнение от рибена кост в П...
08:29 / 15.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Баба Ванга: Черно море ще достигне Сливен
17:33 / 14.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
11:57 / 15.08.2025
Край на жегите за лято 2025
08:28 / 14.08.2025
bTV заменя Бесте Сабри
15:06 / 15.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS