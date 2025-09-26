ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Спират движението на автомобили по някои улици в Пловдив
За времето от 17.00 ч. днес, 26.09.2025 г. до 24.00 ч. на 28.09.2025 г. се спира движението на превозни средства по ул. "Георги Кондолов", в зоната от кръстовището с ул. "Михалаки Георгиев" до кръстовището с ул. "Здравец".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
БМВ е размазано в Пловдив: Лявата страна откъм шофьора е неразпоз...
21:45 / 25.09.2025
Тежък пътен инцидент в Пловдив тази вечер!
20:49 / 25.09.2025
Пенсионер драска коли в Кючука
18:20 / 25.09.2025
Екипът на ТЕД БЕД търси нови таланти
17:00 / 25.09.2025
Прокуратурата в Пловдив обвини измамник, разпространявал пиратски...
16:45 / 25.09.2025
Обвиняват социални работници в злоупотреби и неприлагане на Закон...
16:23 / 25.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS