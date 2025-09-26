Спират движението на автомобили по някои улици в Пловдив

© Plovdiv24.bg Въвежда се временна организация на движение около парк "Студенец“ в район "Южен“ през уикенда, когато там ще се проведе Празникът на Кючука, информират от ОП "Организация и контрол на транспорта“.



За времето от 17.00 ч. днес, 26.09.2025 г. до 24.00 ч. на 28.09.2025 г. се спира движението на превозни средства по ул. "Георги Кондолов", в зоната от кръстовището с ул. "Михалаки Георгиев" до кръстовището с ул. "Здравец".