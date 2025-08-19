ИЗПРАТИ НОВИНА
Спешна животоспасяваща операция е претърпяла пловдивчанката, прегазена от АТВ
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:30
©
35-годишната жена, която бе една от пометените от АТВ в Слънчев бряг е спешно оперирана вчера, поради мозъчен кръвоизлив. Тя остава в кома в отделението по реанимация към УМБАЛ Бургас с опасност за живота. Там е и детето ѝ, което също е в много тежко състояние.

Burgas24.bg припомня, че този петък от 12:00 ч. пред съдебните палати в София и Бургас се организира протест срещу решението на Районен съд Несебър, след което Никола Бургазлиев, който с АТВ помете семейство, да бъде пуснат под домашен арест.

В същото време в социалните мрежи се появи и група с името "ПОДКРЕПА НА НИКОЛА БУРГАЗЛИЕВ", към която са се присъединили вече над 170 души. Там се организира протест в подкрепа на 18-годишния Никола за същия ден и час, в който е и протестът, организиран от Фондация "Ангели на пътя".


Още по темата:
18.08.2025 Прокуратурата в Бургас протестира домашния арест на младежа, помел пловдивско семейство с АТВ
18.08.2025 Организират протести след инцидента със семейството от Пловдив на морето
16.08.2025 Домашен арест за младежа, помел с АТВ пловдивско семейство с три деца
16.08.2025 Повдигат обвинения срещу младежа, прегазил с АТВ семейство от Пловдив
15.08.2025 Тодор Батков-младши: Въпросът не беше дали ще се случи такъв инцидент, а
кога
15.08.2025 И двамата родители на 18-годишния младеж, който предизвика мелето в Слънчев бряг, са служители на МВР
Още новини от Новини от Пловдив:
Престъпното сдружение, хванато в Пловдив, остава в ареста
15:12 / 19.08.2025
ГЕРБ свали доверието си от Радослава Ташкова
15:06 / 19.08.2025
Сбъднаха се прогнозите на синоптиците за Пловдив
12:48 / 19.08.2025
Спипаха пловдивчанин да шофира пиян в Софийско
11:58 / 19.08.2025
Големият ден настъпи, билети няма, Пловдив тръпне в очакване
11:13 / 19.08.2025
Разпитаха служител на ресторант в Пловдив, пред който е станал ин...
12:37 / 19.08.2025

Виж още:
Отиде си Димитър Димитров
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
12:01 / 18.08.2025
12:01 / 18.08.2025
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е образуването на изцяло нов суперконтинент
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е образуването на изцяло нов суперконтинент
21:04 / 17.08.2025
21:04 / 17.08.2025
Почина голям актьор
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
18:43 / 18.08.2025
18:43 / 18.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
08:33 / 17.08.2025
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
08:55 / 18.08.2025
08:55 / 18.08.2025
