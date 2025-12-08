Специалисти оглеждат срутище на Бунарджика

© Комисия от администрацията на "Централен", ОКТ, EVN, фирмата, наета за ремонтите в района, и експерти, сред които конструктори, инженери и геодезисти ще направят оглед на срутилата се подпорна стена на Бунарджика. След инспекцията ще бъдат предприети мерки за обезопасяване на участъка, съобщи за Plovdiv24.bg кметът на "Централен" Георги Стаменов.



Обилният дъжд причини свличане на участък от около 5-6 метра на подпорна стена на ул. "Поп Харитон". Срутването не е разчистено умишлено, за да пази останалата част от преградата и самият скат. Предстои да се установят щетите в частния имот. Комисията трябва да предложи мерки за укрепване, както и становище за възстановяването на компрометирания участък. Възможни са различни инженерни способи, сред които фундиране, захващане с фиби, преизграждане както на стената до църквата "Св. Богородица", изброи Стаменов. Начинът ще бъде избран след геодезическо сондиране.



За възстановяването на подпорната стена ще трябва да се съгласува с НИНКН проект, тъй като хълмовете са защитена зона. Финансирането на дейностите са за сметка на община Пловдив.