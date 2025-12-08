ЗАРЕЖДАНЕ...
|Специалисти оглеждат срутище на Бунарджика
Обилният дъжд причини свличане на участък от около 5-6 метра на подпорна стена на ул. "Поп Харитон". Срутването не е разчистено умишлено, за да пази останалата част от преградата и самият скат. Предстои да се установят щетите в частния имот. Комисията трябва да предложи мерки за укрепване, както и становище за възстановяването на компрометирания участък. Възможни са различни инженерни способи, сред които фундиране, захващане с фиби, преизграждане както на стената до църквата "Св. Богородица", изброи Стаменов. Начинът ще бъде избран след геодезическо сондиране.
За възстановяването на подпорната стена ще трябва да се съгласува с НИНКН проект, тъй като хълмовете са защитена зона. Финансирането на дейностите са за сметка на община Пловдив.
