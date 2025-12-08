ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Специалисти оглеждат срутище на Бунарджика
Автор: Диана Бикова 09:36Коментари (0)505
©
Комисия от администрацията на "Централен", ОКТ, EVN, фирмата, наета за  ремонтите в района, и експерти, сред които конструктори, инженери и геодезисти ще направят оглед на срутилата се подпорна стена на Бунарджика. След инспекцията ще бъдат предприети мерки за обезопасяване на участъка, съобщи за Plovdiv24.bg кметът на "Централен" Георги Стаменов.

Обилният дъжд причини свличане на участък от около 5-6 метра на подпорна стена на ул. "Поп Харитон". Срутването не е разчистено умишлено, за да пази останалата част от преградата и самият скат. Предстои да се установят щетите в частния имот. Комисията трябва да предложи мерки за укрепване, както и становище за възстановяването на компрометирания участък. Възможни са различни инженерни  способи, сред които фундиране, захващане с фиби, преизграждане както на стената до църквата "Св. Богородица", изброи Стаменов. Начинът ще бъде избран след геодезическо сондиране. 

За възстановяването на подпорната стена ще трябва да се съгласува с НИНКН проект, тъй като хълмовете са защитена зона. Финансирането на дейностите са за сметка на община Пловдив.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Обект в Пловдив още не е открит, а предстои ремонт на ремонта
09:12 / 08.12.2025
Засилено полицейско присъствие в Пловдив
08:33 / 08.12.2025
УМБАЛ "Свети Георги" с безплатни прегледи за откриване на тежка б...
06:05 / 08.12.2025
Шофьор на "Порше" се призна за виновен, но другият водач - не
21:41 / 07.12.2025
В Пловдив обясниха какво символизира облеклото на древните траки
19:36 / 07.12.2025
Таксиджия към четири ученички: Срам и дъно, жалко за родителите в...
18:42 / 07.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
18:04 / 07.12.2025
Изловиха Бербатов
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Митьо Маринов остана сам
Митьо Маринов остана сам
15:47 / 06.12.2025
Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в България от 1 януари 2026 г.
Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в България от 1 януари 2026 г.
12:49 / 06.12.2025
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
08:38 / 06.12.2025
Тежко положение: Наводнени кръстовища в Пловдив, свалачища затвориха пътя за Смолян, полицията е на място
Тежко положение: Наводнени кръстовища в Пловдив, свалачища затвориха пътя за Смолян, полицията е на място
08:09 / 06.12.2025
Голямо признание за Димитър Рачков
Голямо признание за Димитър Рачков
21:47 / 06.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Шахматни състезания
Първа лига сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: