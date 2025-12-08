След срутването на Бунарджика: Разкачват въздушни мрежи

© Google Екипи на ОП "ОКТ" и EVN започват във вторник разкачване на въздушните мрежи на ул. "Поп Харитон" в Пловдив. Това се налага заради срутването на част от подпорна стена на Бунарджика заради обилния дъжд през почивните дни, предава Plovdiv24.bg.



Експертна комисия направи оглед на място тази сутрин и препоръча конкретни мерки. След разкачването на въздушните мрежи ще се демонтира и електрическият стълб, компрометиран от свличането на камъните. После ще се пристъпи към временното укрепване на пътя, съобщи за медията ни кметът на район "Централен" Георги Стаменов.



Едновременно с тези действия ще се изработи проект за изграждане на нова стена, съобразена с изискванията на ЗУТ и Наредба №7. Тя ще е стоманобетонова, за да понесе натоварванията от ската и учестеното използване на пътя. Новата стена ще бъде с фундамент, закотвен в скалата, ще се предвиди и отводняване в участъка.



С изграждането ще се осигури спокоен достъп до частните имоти.