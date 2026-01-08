ЗАРЕЖДАНЕ...
|Собственик на агенция за недвижими имоти в Пловдив: Иде поскъпване, това е положението
Увеличението на наемите за жилищни и търговски обекти ще бъде между 8 и 12 %, прогнозира пред БНР Самуил Спасов, собственик на агенция за недвижими имоти в Пловдив.
По думите му, се очаква наемодателите да закръглят цените нагоре, за да е по-удобно при превалутирането от лева към евро. "Вероятно индексацията ще е с 5 до 10 % нагоре“, смята брокерът.
Според Самуил Спасов тази година продажбите на жилищни имоти в Пловдив ще бъдат по-слаби, като се очаква съответно да се повиши търсенето на имоти под наем.
"Голямо остава търсенето на паркоместа и гаражи, тъй като непрекъснато расте броят на автомобилите в Пловдив“, посочи още брокерът.
Ръст на наемите на гаражи и паркоместа също се очаква през тази година с до 18 %, отбеляза Спасов.
Той добави още, че тенденцията през годините е първо да се вдигат цените за продажба на имоти, а след това на наемите.
В Пловдив през последните години апартаменти под наем освен работещи от по-малките градове и студенти търсят и граждани от Украйна, Русия и Турция.
