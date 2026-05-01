За инцидент в центъра на Пловдив научи Plovdiv24.bg. Той е станал на улица "Макгахан" номер 5 в непосредствена близост до кръстовището с улица "Митрополит Панарет". Срутила се е голяма част от стара къща, мястото е заградено. Няма пострадали хора, въпреки че вътре се е намирала собственичката на имота, която е възрастна жена.

Ето какво ни каза тя:

"Часът бе 8 вечерта снощи, гледах телевизия, когато горе от тавана започна нещо да пада. Качих се и видях, че падаха части от тавана. Навън валеше силен дъжд. Забелязах, че вратата към банята трудно се движеше. Слязох долу, но след 15 минути започнаха да падат части от тавана на кухнята.

Горе продължи силно да се тропа - пак се качих и видях, че пада вар на цели парчета, големи. След 22.30-23.00 часа нещо силно се сгромоляса, а след това все едно имаше земетресение. В долната част на къщата всичко е направено от камъни и вероятно точно те спасиха нещата.

Къщата се олюля, изскочиха хора отсреща от блоковете, след което започна едно след друго да пада. Обадих се на полицията, хората много помогнаха и до 4 часа бяха с мен.

Нощта е прекарах в хотела на моя съсед. Вътре ми е всичко, някои неща ги взех, но все изскача нещо ново. Къщата вероятно е строена около 1890 година, а изкопът в съседство - преди 2 години дойде една група от хора и разчистиха терена. После никой не се появи. Сега тази сряда дойде един мъж и ми каза, ако се появи някакъв проблем, задължително да го потърся. По-късно главната архитектка на Стария град разпъна една карта пред мен и ми обясни, че там ще се строи еднофамилна триетажна сграда на калкан", обясни Мария Георгиева.