Къща рухна в центъра на Пловдив, за което Plovdiv24.bg вече информира. Репортер на медията ни бе допуснат вътре от собственичката на имота Мария Георгиева. Жената обясни, че преди няколко дни е дошла бригада с тежка техника да заравнява съседния терен, при което много силно тресяло.

Най-вероятно тогава са нанесени щети на нейната къща, защото не е направено никакво обезопасяване от строителите. Жената е приютена в съседен хотел, където си плаща престоя.

"Нощта е прекарах в хотела на моя съсед. Вътре ми е всичко, някои неща ги взех, но все изскача нещо ново. Къщата вероятно е строена около 1890 година, а изкопът в съседство - преди 2 години дойде една група от хора и разчистиха терена. После никой не се появи.

Сега тази сряда дойде един мъж и ми каза, ако се появи някакъв проблем, задължително да го потърся. По-късно главната архитектка на Стария град разпъна една карта пред мен и ми обясни, че там ще се строи еднофамилна триетажна сграда на калкан", обясни Мария Георгиева.