За инцидент в центъра на Пловдив научи Plovdiv24.bg. Той е станал на улица "Макгахан" номер 5 в непосредствена близост до кръстовището с улица "Митрополит Панарет". Срутила се е голяма част от стара къща, мястото е заградено.

Няма пострадали хора, въпреки че вътре се е намирала собственичката на имота, която е възрастна жена. Всичко е започнало снощи около 20.00 часа по време на силния дъжд. По-късно жената е звъннала на полицията и на място са дошли униформени служители.

Репортер на медията ни се свърза с кмета на район "Централен" Георги Стаменов, който заяви, че още в понеделник ще се вземат нужните мерки и ще се реши как да се процедира по-нататък. Пенсионерката е прекарала нощта в съседния хотел.