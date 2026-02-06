Собственичка на козметичен салон в Пловдив: Клиентите първо ни питат "Имате ли камери в кабинетите?"

© Клиенти на козметични студиа в Пловдив изразяват тревога и ирония по повод видеозаснемането в салоните, след като интимни кадри от студиа в Бургас и Казанлък бяха качени в порнографски сайтове. Това съобщи пред БНР Йоана Вълчанова, представител на Асоциацията на козметиците в града.



"Първото нещо, с което влизат нашите клиенти, е: "Добър ден! Имате ли камери в кабинетите?“ Клиентите са възмутени от случващото се и често реагират с ирония. Не мога да кажа, че имаме отлив на клиенти, защото работя от дълги години“, разказа Вълчанова.



Йоана Вълчанова е собственик на център за красота в Пловдив с 30-годишен опит и преподавател на козметици от 15 години. Тя подчертава, че етиката в бранша е изключително важна и случилото се в Бургас и Казанлък силно обезпокоява професионалната общност.



"В 21 век почти на всяко работно място има видеонаблюдение, но то не трябва да нарушава личното пространство на клиентите. Членовете на асоциацията спазват правата на своите клиенти“, добавя Вълчанова.



В нейното студио има камера, но тя е разположена на рецепцията, където законът позволява видеонаблюдение при задължителна информираност на посетителите. Забранено е обаче поставянето на камери вътре в кабинетите, където клиентите се събличат.



Йоана Вълчанова призова колегите си към бдителност: "Апелът ми е към всички, които работят в наети помещения и не са проверили за камери - бъдете внимателни и осторожни, ако някой иска да ви навреди по този начин.“



От Асоциацията на козметиците в България изразиха сериозно безпокойство, че качените видеоматериали компрометират доверието в бранша и нарушават правото на лично пространство на клиентите.