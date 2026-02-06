ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Собственичка на козметичен салон в Пловдив: Клиентите първо ни питат "Имате ли камери в кабинетите?"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:53Коментари (0)2283
©
Клиенти на козметични студиа в Пловдив изразяват тревога и ирония по повод видеозаснемането в салоните, след като интимни кадри от студиа в Бургас и Казанлък бяха качени в порнографски сайтове. Това съобщи пред БНР Йоана Вълчанова, представител на Асоциацията на козметиците в града.

"Първото нещо, с което влизат нашите клиенти, е: "Добър ден! Имате ли камери в кабинетите?“ Клиентите са възмутени от случващото се и често реагират с ирония. Не мога да кажа, че имаме отлив на клиенти, защото работя от дълги години“, разказа Вълчанова.

Йоана Вълчанова е собственик на център за красота в Пловдив с 30-годишен опит и преподавател на козметици от 15 години. Тя подчертава, че етиката в бранша е изключително важна и случилото се в Бургас и Казанлък силно обезпокоява професионалната общност.

"В 21 век почти на всяко работно място има видеонаблюдение, но то не трябва да нарушава личното пространство на клиентите. Членовете на асоциацията спазват правата на своите клиенти“, добавя Вълчанова.

В нейното студио има камера, но тя е разположена на рецепцията, където законът позволява видеонаблюдение при задължителна информираност на посетителите. Забранено е обаче поставянето на камери вътре в кабинетите, където клиентите се събличат.

Йоана Вълчанова призова колегите си към бдителност: "Апелът ми е към всички, които работят в наети помещения и не са проверили за камери - бъдете внимателни и осторожни, ако някой иска да ви навреди по този начин.“

От Асоциацията на козметиците в България изразиха сериозно безпокойство, че качените видеоматериали компрометират доверието в бранша и нарушават правото на лично пространство на клиентите.


Още по темата: общо новини по темата: 20
06.02.2026 Божанов за записите от козметични салони и АГ кабинетите: Председателят на КЗЛД още учи какво е "бисквитка"
06.02.2026 Адвокат: Всяка една жена, която е била преглеждана в гинекологичния кабинет с видеонаблюдение, може да предяви граждански иск 
06.02.2026 Българската камара за охрана и сигурност: Ако забележите камери, където е недопустимо, откажете услугата!
05.02.2026 Пациентка на гинеколога д-р Венелин Иванов: От дни живея в страх и
несигурност
05.02.2026 Киберексперт за IP адресите: Без международно сътрудничество разкриването на такъв род престъпления е под 2%
05.02.2026 Гинекологът, задържан заради скандалните записи на пациентки, е освободен. Кабинетът работи
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Освен учител по география. обвиненият в педофилия Аврам Андреев, ...
16:20 / 06.02.2026
Бизнесмени от Пловдив: Ръстът на цената на тока увеличава себесто...
15:54 / 06.02.2026
Изверг в Пловдив: Баща кани дъщеря си на разходка, след което я и...
15:49 / 06.02.2026
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на е...
14:24 / 06.02.2026
Директорът на фирмата, която събаря Тютюневите складове: Каквото ...
14:02 / 06.02.2026
Учениците се връщат в клас в понеделник, 9 февруари
15:53 / 06.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
12:18 / 04.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
15:40 / 04.02.2026
До 10 хил. евро за работодателите, за да адаптират работни места за хора с увреждания
До 10 хил. евро за работодателите, за да адаптират работни места за хора с увреждания
13:33 / 04.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
14:44 / 05.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет на Пловдив за 2025 година
Хороскоп за деня
Изтече видео с голи кадри на клиентка от студио за епилация в Бургас
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: