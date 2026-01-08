ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сняг заваля и в Пловдив
Днес ще бъде облачно, валежите ще продължат, на места ще са значителни по количество и придружени с гръмотевици. В по-голямата част от Северна България и високите полета в Западна ще вали сняг и ще се образува снежна покривка. Привечер от северозапад валежите ще спират. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух.
В Горнотракийската низина и Дунавската равнина ще е силен и бурен. По планинските проходи и в Лудогорието ще има условия за снегонавявания, а в северозападните райони - за поледици. Температурите ще останат почти без денонощен ход - от около минус 3° в северозападните до 11°-13° в югоизточните райони, в София - около минус 2°.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 246
|предишна страница [ 1/41 ] следващата страница
