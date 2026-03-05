ЗАРЕЖДАНЕ...
Снимка на катаджия с камера в Пловдив стана голям хит в мрежата
© Фейсбук
- "Чета ви коментарите и не мога да повярвам колко прасташки народ сме... Но въпреки коментарите, снимката е уникална"
- "Съкращения ли има в КАТ? Вече не са по двама, а катаджия с улично куче?"
- "Имало и свестни", гласят част от коментарите под публикацията.
"Галеше го. Обръщаше му внимание вместо да го гони", уточнява авторът на прекрасната снимка.
valen
преди 3 ч. и 40 мин.
Два помияра на едно място.
