Снимка на полицай, който настройва мобилна камера за скорост на булевард "Кукленско шосе" в Пловдив, стана голям хит в социалната мрежа Фейсбук. Коментарите са доста разнопосочни, но всеобщо е мнението, че фотографът е успял да улови един наистина уникален момент.- "Чета ви коментарите и не мога да повярвам колко прасташки народ сме... Но въпреки коментарите, снимката е уникална"- "Съкращения ли има в КАТ? Вече не са по двама, а катаджия с улично куче?"- "Имало и свестни", гласят част от коментарите под публикацията."Галеше го. Обръщаше му внимание вместо да го гони", уточнява авторът на прекрасната снимка.