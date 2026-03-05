Сподели close
Снимка на полицай, който настройва мобилна камера за скорост на булевард "Кукленско шосе" в Пловдив, стана голям хит в социалната мрежа Фейсбук. Коментарите са доста разнопосочни, но всеобщо е мнението, че фотографът е успял да улови един наистина уникален момент.

- "Чета ви коментарите и не мога да повярвам колко прасташки народ сме... Но въпреки коментарите, снимката е уникална" 

- "Съкращения ли има в КАТ? Вече не са по двама, а катаджия с улично куче?" 

- "Имало и свестни", гласят част от коментарите под публикацията.

"Галеше го. Обръщаше му внимание вместо да го гони", уточнява авторът на прекрасната снимка.