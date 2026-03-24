Сняг вали по високите части на област Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Валежите обхванаха районите на хижа "Здравец", Копривките, както и около селата Дедево и Бойково в община "Родопи". Подобна е картината е в другите планински части на страната.
Според прогнозата на НИМХ в планините днес ще бъде облачно. По високите части ще вали сняг, а в местата по-ниски от 1000 метра надморска височина - дъжд. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 3°.
За две области на България е в сила жълт код за очаквани обилни валежи от дъжд.
Снегът е на 20 минути от Пловдив
