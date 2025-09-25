ИЗПРАТИ НОВИНА
"Смирненски" превърнат в сметище, гуми, хладилници и строителни отпадъци задръстват квартала
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:59
©
виж галерията
Кметът на район "Западен“ Тони Стойчева извърши обход в кв. "Смирненски“ след края на работния ден и алармира за сериозни проблеми с нерегламентираното изхвърляне на отпадъци.

Според нея, в района около бул. "Копривщица“ и пазара контейнерите – включително жълтите за разделно събиране – са били в добро състояние, като е открита само една точка с едрогабаритни отпадъци. В стария "Смирненски“ обаче картината е тревожна.

"Макар контейнерите за битов отпадък да са сравнително празни, почти навсякъде до тях има гуми, хладилници, строителни отпадъци и други обемни вещи. Така се образуват незаконни сметища“, посочва Стойчева.

Тя допълва, че жълтите контейнери в района не са обслужени, за което вече са подадени сигнали.

Освен това се наблюдава и масово изхвърляне на картонени опаковки от търговци, което утежнява ситуацията. Следващата седмица започват проверки дали задълженията на търговските обекти за предаване на амбалаж към фирми за рециклиране се спазват.

Кметът на "Западен“ напомня правилата за разделно събиране:

Сиви метални контейнери – битови отпадъци;

Жълти контейнери – хартиени, картонени, пластмасови и метални опаковки;

Зелени контейнери – стъклени опаковки;

Специални контейнери – дрехи, обувки и текстил.

За гуми, електроуреди, строителни и едрогабаритни отпадъци са предвидени специални начини за извозване:

Гуми се предават в базата на ОП "Чистота“;

Електроуреди се извозват безплатно след заявка на тел. 0800 14 100;

За строителни отпадъци се наема контейнер "лодка“;

Едрогабаритни вещи се извозват след предварителна заявка на тел. 0884 570 160 или 032 660 600.

Дребни електроуреди и батерии могат да се предават директно в сградата на районното кметство.

"Всички ние след това заплащаме допълнително, за да се извозва нерегламентирано изхвърленият отпадък. Само с общи усилия можем да поддържаме квартала си чист и приятен за живеене“, подчертава Тони Стойчева.

Тя добавя, че предстои въвеждането на кафяви контейнери за растителни отпадъци, след като Община Пловдив проведе обществена поръчка за тяхната доставка.







