© виж галерията Семейната верига супермаркети "Слънчеви лъчи“ официално стартира строителството на своя трети обект, който ще се намира в кв. " Остромила“.



Новият супермаркет ще следва доказаната концепция на марката – със собствена транжорна и кухня на място, гарантиращи ежедневно прясна и вкусна храна.



С повече от 30 години история, "Слънчеви лъчи“ е пример за устойчив, български семеен бизнес, който устоява на динамиката на пазара и на конкуренцията от международните търговски вериги. Компанията доказва, че когато се работи с постоянство, лично отношение и без компромиси с качеството – доверието на клиентите не само се запазва, но и расте.



Какво да очакват клиентите?



Модерен супермаркет, съобразен с последните стандарти за удобство и функционалност;



Собствена транжорна – месо, което минава през строг вътрешен контрол и се обработва на място;



Кухня с топла витрина – приготвени на място ястия с домашен вкус;



Подбрана селекция от продукти на добри цени.



Обслужване с човешко лице, както го правим вече три десетилетия.



Новият супермаркет ще бъде изграден по съвременни стандарти за устойчиво строителство, с внимание към енергийната ефективност, функционалността и удобството за клиента. За нас обаче най-голямата стойност си остават хората – както онези зад щанда, така и онези пред него.