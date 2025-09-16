ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|"Слънчеви лъчи" започва строителството на трети супермаркет
Новият супермаркет ще следва доказаната концепция на марката – със собствена транжорна и кухня на място, гарантиращи ежедневно прясна и вкусна храна.
С повече от 30 години история, "Слънчеви лъчи“ е пример за устойчив, български семеен бизнес, който устоява на динамиката на пазара и на конкуренцията от международните търговски вериги. Компанията доказва, че когато се работи с постоянство, лично отношение и без компромиси с качеството – доверието на клиентите не само се запазва, но и расте.
Какво да очакват клиентите?
Модерен супермаркет, съобразен с последните стандарти за удобство и функционалност;
Собствена транжорна – месо, което минава през строг вътрешен контрол и се обработва на място;
Кухня с топла витрина – приготвени на място ястия с домашен вкус;
Подбрана селекция от продукти на добри цени.
Обслужване с човешко лице, както го правим вече три десетилетия.
Новият супермаркет ще бъде изграден по съвременни стандарти за устойчиво строителство, с внимание към енергийната ефективност, функционалността и удобството за клиента. За нас обаче най-голямата стойност си остават хората – както онези зад щанда, така и онези пред него.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Намерени са документите на удавницата в Гребния канал
10:12 / 16.09.2025
Ужасно начало на днешния ден в Пловдив
09:23 / 16.09.2025
Шофьор: Два километра колона не мърда от час
09:16 / 16.09.2025
Живеещ в село на 5 минути от Пловдив: Дишаме го, разваля климатиц...
08:52 / 16.09.2025
Полиция влезе в два ромски квартала в Пловдив, има арестувани
19:35 / 15.09.2025
След почерпка с алкохол пловдивчанин тръгна по магистрала "Тракия...
18:00 / 15.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Мария Илиева стигнала 100 кг
12:59 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS