|Слънчев и топъл ден очаква Пловдив
Атмосферното налягане още ще се повишава и ще бъде по-високо от средното за месеца.
В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове главно над Рило-Родопската област облачността временно ще се увеличи. Ще духа умерен, а по билото на Централна Стара планина и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 12°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, който след пладне и вечерта ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
