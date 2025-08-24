ИЗПРАТИ НОВИНА
Слънчев и топъл ден очаква Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:15Коментари (0)106
©
Днес времето в Пловдив ще е предимно слънчево, с временни облаци. Сутринта температурите са около 18°, а следобед ще достигнат до 30°. Валежи няма да има. В цялата страна ще преобладава слънчево време, с повече облаци преди обяд на север, а следобед – над планинските райони.

Атмосферното налягане още ще се повишава и ще бъде по-високо от средното за месеца.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове главно над Рило-Родопската област облачността временно ще се увеличи. Ще духа умерен, а по билото на Централна Стара планина и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 12°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, който след пладне и вечерта ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.








