След ужасяващ инцидент, при който дръвче спасява живота й, джаз прима засади дърво в Пловдив
16:17
Световноизвестната американска джаз певица Лиз Райт изпълни своя лична мисия, като засади дръвче от вида Ликвидамбър в парк Бунарджика, Пловдив. Акцията се състоя днес.

Дръвчето беше засадено съвместно от Лиз Райт и Пламен Панов, заместник-кмет по "Култура, археология и туризъм" на община Пловдив, в рамките на изключително краткото гостуване на певицата за нейния концерт в Plovdiv Jazz Fest.

Засаждането на дръвчета е лична традиция и мисия за вокалистката, която следва от години. Тази отдаденост е вдъхновена от драматичен инцидент, при който съвсем младо дръвче задържа колата ѝ над 75-метрова пропаст и на практика спасява живота ѝ. Оттогава, като запален градинар, Лиз Райт превръща засаждането на дървета в благодарност и част от нейната философия, която тя нарича "работна медитация".

Освен като джаз и госпъл вокалистка, Лиз Райт е професионална готвачка и активно поддържа градината на прогресивното училище Little Black Pearl Art & Design Academy, където отглежда зеленчуци, билки и цветя.

Засаждането на дръвчето предшества дългоочаквания концерт на Лиз Райт секстет, който ще се състои тази вечер в Дом на културата "Борис Христов" в рамките на Plovdiv Jazz Fest. Певицата, чийто глас "Ню Йорк Таймс" определя като "мек, леко мрачен алт, притежаващ качества, които може да се асоциират с отлежал бърбън в бъчва или много мека кожа", ще се качи на сцената веднага след концерта на Милен Киров квинтет.

Райт е издала 8 албума до момента, като първият ѝ самостоятелен албум Salt (2003 г.) достига до втора позиция в класацията на "Билборд". През 2022 г. тя създава своя собствена независима звукозаписна компания Blues & Greens Records, чрез която дава възможност на артистите да изградят по-здравословна кариера. Музиката ѝ, често вдъхновена от историята, носи силен политически и социален заряд.

Билети за фестивала могат да бъдат намерени в мрежата на EVENTIM. Един фестивален билет важи и за двата концерта в една вечер. Подробна информация за Plovdiv Jazz Fest може да намерите в сайта на фестивала: https://plovdivjazzfest.com/

Plovdiv Jazz Fest се организира от Blue M с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2025 г. Plovdiv Jazz Fest се реализира с подкрепата на Министерство на културата и Министерство на туризма.







