ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|След ужасяващ инцидент, при който дръвче спасява живота й, джаз прима засади дърво в Пловдив
Дръвчето беше засадено съвместно от Лиз Райт и Пламен Панов, заместник-кмет по "Култура, археология и туризъм" на община Пловдив, в рамките на изключително краткото гостуване на певицата за нейния концерт в Plovdiv Jazz Fest.
Засаждането на дръвчета е лична традиция и мисия за вокалистката, която следва от години. Тази отдаденост е вдъхновена от драматичен инцидент, при който съвсем младо дръвче задържа колата ѝ над 75-метрова пропаст и на практика спасява живота ѝ. Оттогава, като запален градинар, Лиз Райт превръща засаждането на дървета в благодарност и част от нейната философия, която тя нарича "работна медитация".
Освен като джаз и госпъл вокалистка, Лиз Райт е професионална готвачка и активно поддържа градината на прогресивното училище Little Black Pearl Art & Design Academy, където отглежда зеленчуци, билки и цветя.
Засаждането на дръвчето предшества дългоочаквания концерт на Лиз Райт секстет, който ще се състои тази вечер в Дом на културата "Борис Христов" в рамките на Plovdiv Jazz Fest. Певицата, чийто глас "Ню Йорк Таймс" определя като "мек, леко мрачен алт, притежаващ качества, които може да се асоциират с отлежал бърбън в бъчва или много мека кожа", ще се качи на сцената веднага след концерта на Милен Киров квинтет.
Райт е издала 8 албума до момента, като първият ѝ самостоятелен албум Salt (2003 г.) достига до втора позиция в класацията на "Билборд". През 2022 г. тя създава своя собствена независима звукозаписна компания Blues & Greens Records, чрез която дава възможност на артистите да изградят по-здравословна кариера. Музиката ѝ, често вдъхновена от историята, носи силен политически и социален заряд.
Билети за фестивала могат да бъдат намерени в мрежата на EVENTIM. Един фестивален билет важи и за двата концерта в една вечер. Подробна информация за Plovdiv Jazz Fest може да намерите в сайта на фестивала: https://plovdivjazzfest.com/
Plovdiv Jazz Fest се организира от Blue M с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2025 г. Plovdiv Jazz Fest се реализира с подкрепата на Министерство на културата и Министерство на туризма.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Мълва в Пловдив оставя исторически отзвук десетилетия, та и до дн...
15:00 / 08.11.2025
Ето кой ще закърпва дупките в "Тракия"
14:50 / 08.11.2025
Шофьор на градския транспорт в Пловдив нарочно затисна пътничка с...
13:19 / 08.11.2025
Нови правила за прием в детските заведения и първи клас в Пловдив...
13:08 / 08.11.2025
Общински съветници към кмета на Пловдив: 99 млн. лв. и все същата...
11:01 / 08.11.2025
Пловдивчанин: Браво господине, такива като теб ни напомнят
12:47 / 08.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS