|След предписания от РИОСВ Пловдив са почистени нерегламентирани сметища
В средата на януари в инспекцията е постъпил сигнал от Сдружение "Заедно за град Баня“ за наличие на нерегламентирани замърсявания на няколко места в града. Екип на РИОСВ – Пловдив е извършила проверка на място, при която са обходени посочените в сигнала терени. Констатирано е натрупване на смесени битови отпадъци, строителни отпадъци, пластмасови и хартиени опаковки, както и оборска тор на два терена: по поречието на река Стряма при вливането на река Неволя, в близост до ромската махала и мостово съоръжение по черен полски път, както и при южния вход на гр. Баня, в района на подлеза под Републикански път II-64 и ул. "Карловска“, зад автогарата.
За установените нарушения екоинспекцията е дала задължително предписание на кмета на община Карлово да организира почистване на замърсените терени и да предприеме мерки за недопускане на повторно замърсяване със срок за изпълнение до 18.02.2026 г.
В първия ден след изтичане на срока, експерти на РИОСВ – Пловдив са извършили последващ контрол в присъствието на представители на община Карлово и кмета на гр. Баня. Поканен е и председателят на сдружението, подало сигнал, но той е бил възпрепятстван да се включи в проверката. При обхода е установено, че и двата терена са почистени и към момента на проверката няма наличие на отпадъци. Поставени са контейнери тип "лодка“ с вместимост 4 куб. м. От общината са представили на проверяващите кантарни бележки, удостоверяващи, че събраните отпадъци са транспортирани до сепариращата инсталация, обслужваща Регионалното депо за неопасни отпадъци – Карлово.
В социалните мрежи сигналоподателите изразяват удовлетворение от предприетите действия и от извършеното почистване, като подчертават значението на институционалния контрол за опазване на околната среда и заявяват готовност да продължат да следят за устойчиво решаване на проблема.
РИОСВ – Пловдив ще продължи да упражнява последващ контрол и при необходимост ще предприеме допълнителни административни мерки с цел недопускане на нови нерегламентирани замърсявания. Екоинспекцията акцентира, че опазването на чистотата на населените места е споделена отговорност – на институциите, местната власт и гражданите.
