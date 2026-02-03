След десет години в музея ключов кадър на РАМ-Пловдив поема по нов път

© В края на януари 2026 г. Екатерина Илиева, експерт "Изложби и събития“, приключи работата си в Регионален археологически музей Пловдив по свое лично решение.



През почти десетте години в музея тя имаше ключова роля в изложбената и публичната дейност, допринасяйки значително за съвременния облик на институцията. Именно тя стоеше зад съдържанието на музейния бюлетин и профилите на музея в социалните мрежи.



"Благодарим на Екатерина за съвместната работа, за доверието и за всичко създадено през годините. Пожелаваме ѝ увереност, вдъхновение и успех във всички бъдещи професионални начинания“, заявяват от музея.



Оттук нататък бюлетинът и комуникацията с публиката ще се развиват от други специалисти, които ще продължат да споделят новини за дейността на музея с внимание, яснота и откритост към аудиторията.