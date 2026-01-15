ЗАРЕЖДАНЕ...
|След час и половина дебати приеха Годишната програма за разпореждане с общински имоти
Програмата беше разширена и допълнена след предложения от съветниците. По искане на кмета на район "Централен" Георги Стаменов сграда на ул. "Иван Вазов" 39 се предоставя за стопанисване на районната администрация, за да се предприеме реставрацията й. Спортният комплекс на бул. "Никола Вапцаров" ще се предостави под наем на ФК "Спартак" за 30 години.
Илия Гатев каза, че е необходимо да се прояви голямо внимание особено когато става въпрос за продажба на имоти с потенциал за обществено обслужване. В тази връзка посочи три терена в "Западен" и два в "Северен", които са подходящи за обществено обслужване. Борислав Инчев допълни списъка с още два имота. Той призова продажбата на общинска собственост да става все по-внимателна и по-консервативна, да има редуциране на трите вида общински жилищни фонда - под наем, ведомствен и резервен, като бъдат увеличени последните два.
Слави Георгиев посочи, че разпоредителната програма трябва да гледа в бъдещето, но в настоящата не се предвижда придобиване на имоти за публична инфраструктура. Отбеляза, че очевидно община Пловдив разполага със средства, след като вчера е дала на търг 1 милион за придобиване на имот. Кметът Костадин Димитров потвърди, че е участвал в търг, на който е имало голямо наддаване, като уточни, че от общинските съветници зависи дали ще бъде закупен.
Темата за продажбите на общинските апартаменти в "Столипиново" предизвика сериозна дискусия, след като Яшар Асан за пореден път постави проблема с условията. "Благодаря за това, което не можаха да направят много кметове преди вас - имаме 52 нови контейнера, благодаря ви за това, днес е по-чисто. В "Столипиново“ ей, толкова малко, като се направи и се вижда. Имам призив към "Столипиново“ – хвърляйте си боклуците в контейнерите. Ние имаме и задължения" - каза Асан.
Али Байрям отбеляза, че заложените продажби в район "Източен" в 90% са апартаменти в "Столипиново". "Да не би общината да иска да се отърве от тези имоти? Опасни са за живеене и съзнателно ли ги предлагаме за продажба?" - попита той.
Предвижда се да се направи отводняване и обследване на един от входовете, в който има най-много общински жилища и ще се кандидатства по националната програма за финансиране, обясни заместник-кметът по строителство Хакъ Сакъбов.
Цялата дискусия може да гледате в прикаченото видео!
