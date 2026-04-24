За поредно пътнотранспортно произшествие в Пловдив научи Plovdiv24.bg. То е станало на булевард "Асеновградско шосе" в джоб на спирка, на която спират както автобуси от градския транспорт на Пловдив, така и бусове, обслужващи други направления в посока Асеновград.

Лек автомобил BMW M8 се е ударил именно в такъв бус. Няма данни за сериозно пострадали хора, нито за затруднено движение по булеварда. Органите на реда тепърва ще изясняват причината, довела да сблъсъка.

"Карайте внимателно покрай Гербера. Като се избиват комплекси с бързи коли, се случват ей такива неща. Решил да избива комплекси. Няма пострадали. Шокът беше за седящите на масите. Бъдете здрави", обясни ситуацията пловдивчанка, качила снимка от катастрофата.

Шофирайте внимателно!