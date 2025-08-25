ИЗПРАТИ НОВИНА
Скараджията, забиващ кирка в асфалта на булевард в Пловдив, е арестуван
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:33
©
В Първо РУ бе арестуван 35-годишен мъж, нанесъл материални щети по общинската инфраструктура в Пловдив, съобщиха от МВР.

Срещу него е започната проверка за престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК, след като в четвъртък вечер изкопал дупка в пътната настилка на бул. "Александър Стамболийски“.

Пловдивчанин качи кадри в края на миналата седмица как мъж с кирка руши асфалта по ремонтиращия се булевард "Александър Стамболийски“. И написа:

"Общината и шофьорите в Кючука да не се чудят откъде никнат нови дупки в квартала. Вчера след подравняване на кратерите на кръстовището на "Александър Стамболийски“ със "Стефан Стамболов“ явно това не се хареса на момчетата от скарата на вулканични камъни (на мястото на бившия "Кардамис").

Отворковците, които не знам дали са съвсем законни, както и кой им е разрешил да окъдяват и осмърдяват целия район, решиха с кирката да разбият асфалта и да направят нови дупки.

И всичко това абсолютно безнаказано....не дай си Боже, да стане някоя беля. Дори по време на случката се вижда, че освен автомобили, които като нищо могат да си изкъртят картера, преминават и колоездачи. Докога такива отворковци?“, написа тогава пловдивчанинът.








