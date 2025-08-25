ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Скараджията, забиващ кирка в асфалта на булевард в Пловдив, е арестуван
Срещу него е започната проверка за престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК, след като в четвъртък вечер изкопал дупка в пътната настилка на бул. "Александър Стамболийски“.
Пловдивчанин качи кадри в края на миналата седмица как мъж с кирка руши асфалта по ремонтиращия се булевард "Александър Стамболийски“. И написа:
"Общината и шофьорите в Кючука да не се чудят откъде никнат нови дупки в квартала. Вчера след подравняване на кратерите на кръстовището на "Александър Стамболийски“ със "Стефан Стамболов“ явно това не се хареса на момчетата от скарата на вулканични камъни (на мястото на бившия "Кардамис").
Отворковците, които не знам дали са съвсем законни, както и кой им е разрешил да окъдяват и осмърдяват целия район, решиха с кирката да разбият асфалта и да направят нови дупки.
И всичко това абсолютно безнаказано....не дай си Боже, да стане някоя беля. Дори по време на случката се вижда, че освен автомобили, които като нищо могат да си изкъртят картера, преминават и колоездачи. Докога такива отворковци?“, написа тогава пловдивчанинът.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
30-ина жители на Пловдив се обявиха срещу един от най-важните про...
20:14 / 25.08.2025
Поискаха оставката на кмета на Пловдив
19:08 / 25.08.2025
Иван Стоянов: Дълбоко съжалявам за случилото се с човека, искаме ...
17:45 / 25.08.2025
Продължава мъката по АМ "Тракия" до Пловдив
17:08 / 25.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради нагл...
16:43 / 25.08.2025
Катастрофа с моторист до прелез на бул. "Свобода" в Пловдив
16:10 / 25.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Честито на Боряна Калейн
08:32 / 23.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS