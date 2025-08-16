ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Ситуацията в Пловдивско остава напрегната: Спряха изкупуването на мляко
С над 100 констатирани огнища само в Пловдивско и нови случаи всяка седмица – страхът от зараза обхваща все повече фермери. Част от животновъдите обаче са против ваксинацията. Сред тях е Александър Алексиев, който е собственик на ферма с 1200 овце в първомайското село Брягово.
"Реалните рискове при евентуална ваксинация се коренят в забраната за износ на млечни продукти. Фермите са най-чувствителната брънка от агрохранителната верига и такава забрана би довела до срив в цената и евентуални фалити“, смята той.
Според друга част от фермерите, ваксинация трябва да има и то възможно най-скоро. Така смята и Мария Иванова, собственик на малка ферма с овце в пазарджишкото село Щърково:
"Трябва да бъдат ваксинирани овцете и то възможно по незабавно. Шарката вече навлезе в Пазарджишко. Знаем, че ваксината не е панацея, но така просто да седим – чувстваме се обречени“.
По данни на Областната дирекция по безопасност на храните, в региона вече са унищожени животни в 86 обекта. Взимат се нови проби, а сигналите за болни животни не спират. Относно евентуална ваксинация, все още няма решение.
"Това е трудно политическо решение. То трябва да бъде взето с оглед интересите на всички засегнати страни“, заяви пред Нова тв директорът на ОБДХ-Пловдив д-р Чавдар Чавдаров.
Износът остава водеща тема и за самите фермери, които не искат секторът да бъде наказан заради лош контрол в други стопанства.
"Продукцията отива към млекопреработвателни предприятия, които продават навън. Ако се спре износът, това ще удари не само фермите, но и индустрията, инвестирала милиони“, посочи Александър Алексиев.
Удължават мерките против шарката по овце и кози в Пловдивско
"Те произвеждат големи количества млека и е нормално да са притеснени. Но аз мисля, че проблемът може да се реши, ако просто се спре вносът на сухо мляко“, отбеляза Мария Иванова.
Сред мерките на държавата е стриктна дезинфекция на превозните средства, спряно е изкупуването на мляко в областите Пловдив и Хасково.
Забранено е и придвижването на дребни преживни животни в цяла България.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Café del Mundo завладяват Античния театър в Пловдив
14:25 / 16.08.2025
Отварят Братската могила в Пловдив за посещения
09:56 / 16.08.2025
Високотехнологичният мозъчносъдов център в Пловдив– шанс за нов ж...
09:06 / 16.08.2025
Спират движението по ключов булевард в Пловдив до 15 септември
06:00 / 16.08.2025
В Пловдив задържаха мъж, прилагал незаконно рехабилитационни и ал...
15:03 / 15.08.2025
Мъката, наречена "Брезовско шосе", няма край
14:56 / 15.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Баба Ванга: Черно море ще достигне Сливен
17:33 / 14.08.2025
bTV заменя Бесте Сабри
15:06 / 15.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
11:57 / 15.08.2025
Край на жегите за лято 2025
08:28 / 14.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS