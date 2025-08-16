ИЗПРАТИ НОВИНА
Ситуацията в Пловдивско остава напрегната: Спряха изкупуването на мляко
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:33
Ситуацията с шарката по овцете в страната остава напрегната. Най-засегната е пловдивска област, където само през тази седмица са установени още две нови огнища. Спорът дали да има масова ваксинация продължава да разделя фермерите. 

С над 100 констатирани огнища само в Пловдивско и нови случаи всяка седмица – страхът от зараза обхваща все повече фермери. Част от животновъдите обаче са против ваксинацията. Сред тях е Александър Алексиев, който е собственик на ферма с 1200 овце в първомайското село Брягово.

"Реалните рискове при евентуална ваксинация се коренят в забраната за износ на млечни продукти. Фермите са най-чувствителната брънка от агрохранителната верига и такава забрана би довела до срив в цената и евентуални фалити“, смята той.

Според друга част от фермерите, ваксинация трябва да има и то възможно най-скоро. Така смята и Мария Иванова, собственик на малка ферма с овце в пазарджишкото село Щърково:

"Трябва да бъдат ваксинирани овцете и то възможно по незабавно. Шарката вече навлезе в Пазарджишко. Знаем, че ваксината не е панацея, но така просто да седим – чувстваме се обречени“.

По данни на Областната дирекция по безопасност на храните, в региона вече са унищожени животни в 86 обекта. Взимат се нови проби, а сигналите за болни животни не спират. Относно евентуална ваксинация, все още няма решение.

"Това е трудно политическо решение. То трябва да бъде взето с оглед интересите на всички засегнати страни“, заяви пред Нова тв директорът на ОБДХ-Пловдив д-р Чавдар Чавдаров.

Износът остава водеща тема и за самите фермери, които не искат секторът да бъде наказан заради лош контрол в други стопанства.

"Продукцията отива към млекопреработвателни предприятия, които продават навън. Ако се спре износът, това ще удари не само фермите, но и индустрията, инвестирала милиони“, посочи Александър Алексиев.

Удължават мерките против шарката по овце и кози в Пловдивско

"Те произвеждат големи количества млека и е нормално да са притеснени. Но аз мисля, че проблемът може да се реши, ако просто се спре вносът на сухо мляко“, отбеляза Мария Иванова.

Сред мерките на държавата е стриктна дезинфекция на превозните средства, спряно е изкупуването на мляко в областите Пловдив и Хасково.

Забранено е и придвижването на дребни преживни животни в цяла България.


