Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:28 / 25.03.2026

Пловдив е индустриалното и културното сърце на България. За съжаление обаче не може да се каже, че е и политическото сърце на страната. Градът отсъства от националния политически дебат. Интересите на пловдивчани – на гражданите и на работещите хора – не са достатъчно представени и не се чуват при определянето на националните политики и приоритети.



Пловдивските предприемачи създават десетки хиляди работни места. Те плащат данъци, с които държавата подпомага други региони на България.



Целта на Синя България е да промени това. До 10% от ДДС трябва да остава за мястото, където е произведено, а не да се събира в централния бюджет и да се преразпределя произволно според желанията на правителството.



Нашата цел е да създадем условия, при които икономиката на града да се развива по-успешно – така че пловдивчани и всички българи да бъдат по-богати, по-свободни и по-спокойни. Ще освободим бизнеса от излишната държавна намеса, като намалим регулациите и ограничим проблемите, създавани от администрацията и чиновническия произвол, който подхранва корупцията и затруднява предприемачите.



Това, което отличава Синя България от останалите партии, е ясната ни визия за ролята на държавата. Искаме да променим мястото ѝ в икономиката и обществените отношения. Държавата трябва да се оттегли като активен участник на пазара и да спре да харчи и разпределя неефективно парите на данъкоплатците.



Синя България ще върне основната роля на държавата – да бъде гарант за правата и свободите на гражданите и за спазването на правилата.



В резултат на дългогодишни леви и популистки политики българската държава се превърна в раздута и неефективна система, която изсмуква ресурсите на обществото. Вместо да подпомага развитието и благоденствието, тя често се превръща в пречка за икономическия растеж и за повишаването на доходите.



Поддържаме една от най-раздутите и едновременно с това една от най-неефективните администрации в Европейския съюз. Разполагаме и с инфраструктура, която не отговаря на нуждите на съвременната икономика. Причината е ясна – тя се изгражда основно от държавата, а не чрез частни инвестиции, каквато е добрата европейска практика.



Огромната корупция в България се захранва именно от разпределянето на милиарди всяка година чрез държавни фирми и обществени поръчки.



Синя България предлага алтернатива.



Докато други партии предлагат сходен модел – голяма държавна машина, която харчи и разпределя публични средства – ние предлагаме различен път. Модел, който ограничава държавата, насърчава свободната инициатива и намалява корупционните зависимости.



За почти всеки проблем отговорът на политиците е един и същ – "Ще изхарчим още от вашите пари."



Ние казваме: време е това да спре.



Синя България иска управление, което уважава труда на хората и създава условия за по-добро здравеопазване, сигурност и качествено образование. Инфраструктурата, строителството и производството могат да бъдат по-качествени и по-достъпни, когато се развиват чрез частни инвестиции и на принципите на свободния пазар.



Гласувайте с номер 3 в бюлетината за Синя България, за да спрем раздаването на данъците ни за корупционни схеми и да освободим бизнеса и производството от чиновническия произвол. Така трудът ни ще бъде по-успешен, а всички ние по-богати и сигурни.