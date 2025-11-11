© виж галерията Съвместно учение на съставните части на Единната спасителна система за действие при промишлени аварии се проведе днес на територията на област Пловдив.



Сценарият предвиждаше симулиран взрив в реактор на обект за производство на препарати за растителна защита, при който има жертви и пострадали.



В учението участваха екипи на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Център за спешна медицинска помощ, Български червен кръст- Пловдив, доброволни формирования от "засегнатите" общини- Куклен и Пловдив, както и представители на РИОСВ и Областна администрация Пловдив.



Основната цел на занятието беше да се провери и подобри взаимодействието между различните служби при подобен тип инциденти, както и реакцията на отговорните институции, свързани със защитата на населението.



Тренировъчните учения са ключови за повишаване на готовността и ефективността на действията при реални ситуации.