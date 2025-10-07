ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сигнали за паднали дървета и клони в Пловдив
На 6 сигнала за паднали дървета и клони в града са се отзовали пловдивските огнеборци. Няма пострадали и нанесени материални щети. Работи се по разчистването на терените.
За Пловдив е в сила жълт код. В югозападните и централните южни райони от страната валежите ще отслабнат, но с прекъсване все още на места ще превалява дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад, а в североизточните райони – от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°.
