Сигнали за паднали дървета и клони в Пловдив

© Plovdiv24.bg Невралгичното кръстовище на ул. "Индустриална“ и бул. "Александър Стамболийски“ в Пловдив е проходимо и там движението е нормално, съобщиха от ОП "Чистота". Няма затруднения на движението като цяло в район "Южен“.



На 6 сигнала за паднали дървета и клони в града са се отзовали пловдивските огнеборци. Няма пострадали и нанесени материални щети. Работи се по разчистването на терените.



За Пловдив е в сила жълт код. В югозападните и централните южни райони от страната валежите ще отслабнат, но с прекъсване все още на места ще превалява дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад, а в североизточните райони – от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°.