Граждани се оплакват от занемарената и изпълнена с боклуци зелена площ, която е останала след събарянето на бившата Гарнизонна фурна в Пловдив. До редакцията на Plovdiv24.bg те изпратиха сигнал, с който се опитаха да повдигнат отново въпроса за своевременното почистване на града.

Читателят ни споделя, че преди около месец е пуснал сигнал до институции за останалите недосъбрани от събарянето.

Ето и подробностите от писмото до Plovdiv24.bg:

"Минаха 3 години и все още има едрогабаритни боклуци като огромни дънери които са набутани с багер на една страна и така зарязани. 

Входирахме сигнал в края на февруари до няколко институции и общо взето само район "Западен" ни отрази, като изпрати екип от жени да изметат някакъв насъбрал се прах, но трагичната обстановка остава.", казва мъжът в сигнала си.

По думите му това са над 3 години "пълно бездействие".

"Тази малка зелена площ по-скоро наподобява сметище, отколкото зелена зона. Възмутително е бездействието и безхаберието на отговорните органи, които дори не отговарят на сигнали. 

Надяваме се един ден това пространство да заприлича на нормална среда.", казва още той.