Граждани се оплакват от занемарената и изпълнена с боклуци зелена площ, която е останала след събарянето на бившата Гарнизонна фурна в Пловдив. До редакцията нате изпратиха сигнал, с който се опитаха да повдигнат отново въпроса за своевременното почистване на града.Читателят ни споделя, че преди около месец е пуснал сигнал до институции за останалите недосъбрани от събарянето.Ето и подробностите от писмото до"Минаха 3 години и все още има едрогабаритни боклуци като огромни дънери които са набутани с багер на една страна и така зарязани.Входирахме сигнал в края на февруари до няколко институции и общо взето само район "Западен" ни отрази, като изпрати екип от жени да изметат някакъв насъбрал се прах, но трагичната обстановка остава.", казва мъжът в сигнала си.По думите му това са над 3 години "пълно бездействие"."Тази малка зелена площ по-скоро наподобява сметище, отколкото зелена зона. Възмутително е бездействието и безхаберието на отговорните органи, които дори не отговарят на сигнали.Надяваме се един ден това пространство да заприлича на нормална среда.", казва още той.