Жена използва социалната мрежа, за да разкаже за проблем в един от големите пловдивски паркове в район "Южен", видя Plovdiv24.bg. Става въпрос за парк "Белите брези" и по-точно в района на Тото пункта. Ето какво е направило впечатление на жената и леко я е разгневило:



"Служителката на тотото казва, че от 2 месеца е така. Понякога идват разни работници, но нищо не се променя. Стърчат кабели, все пак е трафопост, но на кого му пука?! А паркът е пълен с деца.



Пак ли на Бог трябва да се молим, за да не се случи непоправимото?!"



