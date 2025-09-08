ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Сигнал: Пак ли на Бог трябва да се молим, за да не се случи непоправимото в този пловдивски парк?
"Служителката на тотото казва, че от 2 месеца е така. Понякога идват разни работници, но нищо не се променя. Стърчат кабели, все пак е трафопост, но на кого му пука?! А паркът е пълен с деца.
Пак ли на Бог трябва да се молим, за да не се случи непоправимото?!"
Ако и вие станете свидетели на нещо, което според вас заслужава да бъде публикувано, можете да ни изпращате сигнали, снимки и видеа на електронната ни поща novini@plovdiv24.bg, на телефон 0886 598 267 или на фейсбук страницата ни Plovdiv24.bg Новини.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Експерт: Стадата в Пловдивско масово се ваксинират незаконно
10:16 / 08.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Ремонтите в пловдивските училища приключват с рекордни темпове
09:19 / 08.09.2025
Пловдивско училище ще посрещне своите ученици с нова придобивка
08:53 / 08.09.2025
Жена от Пловдив твърди, че е получила тежки травми, след като е б...
08:39 / 08.09.2025
Крем против бръчки за 10 милиона на стар кашон в центъра на Пловд...
07:30 / 08.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Един от най-великите остаря с още една година
23:05 / 06.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS