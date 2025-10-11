© Plovdiv24.bg виж галерията Окастриха ги - така читател на Plovdiv24.bg озаглави сигнала си, изпратен до нас. Човекът уточнява, че снимките са направени на улица "Рая" в западната част на Пловдив.



Даваме думата на пловдивчанина сега:



"Привет. Прилагам няколо снимки на едни прекрасни дървета, които можеха да бъдат част от един прекрасен парк, но не удържаха на инвестиционния ураган. Режем зеленото, за да купуваме на зелено. Красота по български".