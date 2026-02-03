ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сигнал: Изпращам поредния наглец
Здравейте. Знам, че обръщате внимание на изпратени от читатели новини. Няма да бъда многословна!
Затова изпращам поредния наглец, паркирал за малко, при условие че отстрани има паркинг, който е доста свободен.
Така си спирал човекът на двора. Благодаря предварително.
