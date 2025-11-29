ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сигнал: Ако срещу това лице не се предприемат незабавни действия, някой невинен скоро ще пострада
"Изведнъж към мен се запъти жената от снимката в опит да ме заговори. Не й отвърнах. Започна да изрича много страшни клетви от рода на: "Още утре да те заровят в гроба", "Гледай към гробищата, не към мен", " Пожелавам ти да умреш веднага" и още купища клетви.
Нито я познавам, нито съм я провокирала. Трябва да подчертая, че това лице е изключително опасно за околните, защото то не разбира действията си и напада хора, нищо неподозиращи.
Дойде автобус 36. Качихме се. Другата жена, която стана свидетел на цялата ситуация, остана да чака друг рейс, хванала се за главата...
Имах времето в автобуса, докато жената от снимката, от ромски произход слезе на Първо РПУ. През цялото време ту заспиваше, ту притваряше очи, на моменти главата й падаше надолу.
Личеше си, че е под въздействието на нещо. За това казвам, че е изключително опасна. Ако срещу това лице не се предприемат незабавни действия, то със сигурност някой невинен скоро ще пострада".
