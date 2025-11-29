ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Сигнал: Ако срещу това лице не се предприемат незабавни действия, някой невинен скоро ще пострада
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:32Коментари (0)666
© Plovdiv24.bg
Здравейте. Днес около 11.00 часа стоях с още една жена на спирката срещу "Полиграфия" АД, от страната на "Еконт". Така читателка на Plovdiv24.bg започва сигнала си до нас. И продължава разказа си:

"Изведнъж към мен се запъти жената от снимката в опит да ме заговори. Не й отвърнах. Започна да изрича много страшни клетви от рода на: "Още утре да те заровят в гроба", "Гледай към гробищата, не към мен", " Пожелавам ти да умреш веднага" и още купища клетви. 

Нито я познавам, нито съм я провокирала. Трябва да подчертая, че това лице е изключително опасно за околните, защото то не разбира действията си и напада хора, нищо неподозиращи.

Дойде автобус 36. Качихме се. Другата жена, която стана свидетел на цялата ситуация, остана да чака друг рейс, хванала се за главата...

Имах времето в автобуса, докато жената от снимката, от ромски произход слезе на Първо РПУ. През цялото време ту заспиваше, ту притваряше очи, на моменти главата й падаше надолу.

Личеше си, че е под въздействието на нещо. За това казвам, че е изключително опасна. Ако срещу това лице не се предприемат незабавни действия, то със сигурност някой невинен скоро ще пострада".







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Коледният камион на "Кока-Кола" пристига в Пловдив на втори декем...
12:33 / 29.11.2025
В какво се превърна Пловдив? Нова грозна проява в западната част ...
10:47 / 29.11.2025
В Пловдив удължиха интересна промоция с още един ден
10:25 / 29.11.2025
Голяма опасност надвисва над Пловдив в дните петък, събота и неде...
10:18 / 29.11.2025
Пловдивчанин: Това ли е раят - да наричаш комшу 1500 човека еднов...
10:01 / 29.11.2025
Много алкохол е в основата на среднощното преследване в Пловдив
09:29 / 29.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
13:25 / 28.11.2025
БТР съобщиха скръбна вест
БТР съобщиха скръбна вест
14:02 / 27.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
08:53 / 27.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: