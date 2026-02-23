© Много скоро супермаркет "Фантастико" ще отвори врати в Пловдив и вече търси своите нови работници.



Граждани, които вече са ходили на интервю на работа във фирмата, споделят пред Plovdiv24.bg, че първият магазин на веригата в града под тепетата ще отвори врати в края на април.



Репортер на медията ни видя, че в момента в зоната се извършват интензивни ремонтни дейности.



Магазинът, който ще се помещава в Палата 10 на Панаира, търси екип чрез обяви в една от популярните платформи за работа. Търсят още пазач за паркинга на магазина, продавач консултанти и касиери. Прави впечатление, че заплатите за тези длъжности са от 1020 до 1251 евро бруто.



В обявите си фирмата предлага изключително много ваучери и допълнителни глезотии за служителите си като карта за отстъпка при пазаруване в супермаркетите на "Фантастико", както и за кетъринг поръчки и за игра в боулинг залите.



Ваучерите за храна са до 102 евро месечно. Служителите могат да участва в програма "Доведи приятел“ с бонус от 520 евро при препоръка на нов колега, който успешно измине изпитателния си срок.



За младежите има абонамент за "Уча.се“ на преференциална цена, а за другите, които се обучават в университет има до 306 евро на семестър.



