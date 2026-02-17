ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Ще се признае ли за виновен шофьорът, убил семейство на Околовръстното?
Разпоредителното заседание е пренасрочено за 24 февруари от 9:30 часа, когато се очаква Джуней да каже дали ще се признае за виновен, или процесът ще продължи по общия ред с разпит на свидетели и вещи лица.
Джуней Дюлгеров е с повдигнато обвинение за тежко пътнотранспортно произшествие, станало на 24 ноември 2025 г., малко преди полунощ, на главен път II-86 (Пловдив – Смолян) в района на кръстовището на Околовръстното с улица "Захаридово“.
Според обвинителния акт, при управление на товарен автомобил "Ман“ с прикачено полуремарке "Шмитц“, водачът е нарушил редица разпоредби на Закона за движение по пътищата и вследствие на тях непредпазливост, е причинена смъртта на повече от едно лице. На място загинаха Мария Пушкова, Тодор Пушков (42 г.) и 14-годишната им дъщеря, както и средна телесна повреда на още едно лице – 7-годишно момиченце.
Семейството пътували в лек автомобил "Фолксваген“, когато в насрещното платно внезапно навлязъл товарният камион и ги ударил челно. Единствено оцеля 7-годишното им дете, което бе в изключително тежко състояние, но лекарите успяха да го спасят.
Припомняме, че след тежкия пътен инцидент обществото пожела премахване на мантинелите на Околовръстното на Пловдиви и осветяването му.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 34
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Българи от Турция движат имотния бум в Пловдив, 18 064 сделки пра...
10:46 / 17.02.2026
Нов ритейл парк отвори врати в Пловдив
10:20 / 17.02.2026
Не позволиха на фирма в Пловдив да гори трици и изрезки от мебелн...
09:22 / 17.02.2026
Полиция влезе в "Столипиново" и "Шекер махала"
08:34 / 17.02.2026
АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2026 превръщат Пловдив в център на агросек...
07:00 / 17.02.2026
Пловдивчанин остана без колата си заради тежко нарушение на закон...
20:23 / 16.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участниците
09:18 / 16.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS