Ще се признае ли за виновен шофьорът, убил семейство на Околовръстното?

© Фейсбук Съдебният процес срещу 24-годишния шофьор Джуней Дюлгеров, причинил катастрофа със загинало семейство на Околовръстния път на Пловдив, трябваше да се проведе на 18 февруари, но бе отложен, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Разпоредителното заседание е пренасрочено за 24 февруари от 9:30 часа, когато се очаква Джуней да каже дали ще се признае за виновен, или процесът ще продължи по общия ред с разпит на свидетели и вещи лица.



Джуней Дюлгеров е с повдигнато обвинение за тежко пътнотранспортно произшествие, станало на 24 ноември 2025 г., малко преди полунощ, на главен път II-86 (Пловдив – Смолян) в района на кръстовището на Околовръстното с улица "Захаридово“.



Според обвинителния акт, при управление на товарен автомобил "Ман“ с прикачено полуремарке "Шмитц“, водачът е нарушил редица разпоредби на Закона за движение по пътищата и вследствие на тях непредпазливост, е причинена смъртта на повече от едно лице. На място загинаха Мария Пушкова, Тодор Пушков (42 г.) и 14-годишната им дъщеря, както и средна телесна повреда на още едно лице – 7-годишно момиченце.



Семейството пътували в лек автомобил "Фолксваген“, когато в насрещното платно внезапно навлязъл товарният камион и ги ударил челно. Единствено оцеля 7-годишното им дете, което бе в изключително тежко състояние, но лекарите успяха да го спасят.



Припомняме, че след тежкия пътен инцидент обществото пожела премахване на мантинелите на Околовръстното на Пловдиви и осветяването му.