Жителка на Пловдив е поставяна в доста неприятна ситуация почти всяка сутрин. Причината - някой от съседите очевидно е недоволен от мястото, където дамата паркира автомобила си в район "Южен". За наказание предното стъкло на колата бива заливано с гадости.



Ето какво споделя жената:



Моля този, който има проблем, да се свърже с мен... Където и да паркирам, почти всяка сутрин намирам така колата. Изобщо не е приятно да чистя с малко дете гнусотията на някой малоумник. Това, че сме с чужда регистрация, не означава, че не живеем тук от 10 години! Зад детска ясла "Климентина".