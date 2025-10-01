Шофьорка: Благодаря на анонимния доброжелател!

© Plovdiv24.bg "Благодарност" - така читателка на Plovdiv24.bg озаглави сигнала си до нашата медия. Даваме думата на жената сега:



"На 28.09.2025 г., неделя, паркирах личния си автомобил на паркинга пред мол "Пловдив". След 40 минути заварих колата си с ожулена задна броня.



На задното стъкло обаче неволен свидетел беше оставил бележка с номера на извършителя (който вече е открит и призован в КАТ).



На анонимния доброжелател, оставил бележката, за човещината - Благодаря!!!"