|Шофьор скочи на община Пловдив и доказа правотата си в съда
Ето какво казаха по този повод от "Възраждане":
Решението на съда за начисляването на ДДС върху таксите за паркиране и репатриране в Пловдив потвърждава дългогодишните предупреждения на "Възраждане“. Това се казва в официална позиция, разпространена от партията.
"Общинската администрация действа без достатъчно правна обоснованост и често в ущърб на гражданите. Начисляването на ДДС върху таксите за паркиране, поставяне на скоби и репатриране е не само неправомерно, но и морално неприемливо“, се посочва в декларацията.
От "Възраждане" подчертават, че тези услуги не представляват икономическа дейност, а са част от административните функции на общината. Вземането на ДДС върху тях, според възрожденците, представлява скрито увеличение на таксите, което ощетява жителите и гостите на града.
"Общината трябва да служи на гражданите, а не да търси начини да извлича допълнителни приходи под формата на неправомерни данъци“, заявяват от местната структура.
"Възраждане“ настоява кметът и отговорните лица незабавно да прекратят събирането на този данък, да възстановят неправомерно взетите средства и да поемат политическа отговорност за действията си.
"Вместо да обжалват съдебното решение, управляващите в Пловдив трябва да го приемат като сигнал за нуждата от прозрачност, компетентност и законност в управлението на публичните средства. Време е общината да започне да работи в интерес на гражданите, а не за сметка на тях!“, завършва позицията на "Възраждане“ – Пловдив.
