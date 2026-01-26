ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шофьор счупи крака на млад мъж на пешеходна пътека в Пловдив
Той е оставен под лекарско наблюдение със счупен крак. Водачът на колата, на 18 години, е изпробван за употреба на алкохол, резултатът е отрицателен.
Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор "Разследване на престъпления по транспорта“.
