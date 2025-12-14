ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шофьор по боксерки и чехли буквално остави без думи пътничка
"Снощи, 13 декември, в 21:00 часа пътувах с последния рейс от Пловдив (от автогара "Родопи") за Куклен. Шофьорът беше облечен неподходящо за работа (по боксерки и чехли), а поведението му оставяше впечатление за потенциално нетрезво състояние, което е притеснително за пътниците.
Мисля, че това не е нормално. Пускаше силна музика. Това се случва много често със същия шофьор! Крайно време е да се вземат, не може така, в автобуса се качват и момичета, никой не е длъжен да гледа такава гледка".
