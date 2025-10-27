ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Шофьор отказа дрегер след ПТП в Пловдив, но полицаите доказаха, че е много пиян
По предварителни данни колата се блъснала в мантинела, а мъжът зад волана бил в безпомощно състояние. На място обаче се оказало, че водачът няма никакви наранявания, но видимо е под въздействие на алкохол.
При документирането на предизвиканата катастрофа с материални щети мъжът отказал да бъде тестван с дрегер. Впоследствие бил съпроводен от служителите до болнично заведение, където кръвната му проба за химически анализ отчела наличие на над 3,5 промила.
В рамките на започнато бързо производство шофьорът е задържан за едно денонощие в ареста на Първо РУ.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Рокади в община Пловдив: Отива си стар кадър, идва стар кмет
11:19 / 27.10.2025
Пловдив се готви за Sabaton, Savatage, Epica и Sevi ден преди Hil...
11:11 / 27.10.2025
Започнаха "дъждовните" катастрофи в Пловдив
10:57 / 27.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигна...
10:05 / 27.10.2025
Безплатни профилактични прегледи в Пловдив
08:41 / 27.10.2025
Картата на имотния пазар в Пловдив: Кои квартали печелят сърцата ...
08:40 / 27.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
24 октомври е щастлив ден за Владо Пенев
14:28 / 25.10.2025
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
16:32 / 25.10.2025
Вече е на 59 години
13:40 / 25.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Георги Тошев тръшна вратата на bTV
14:07 / 25.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS