Шофьор отказа дрегер след ПТП в Пловдив, но полицаите доказаха, че е много пиян
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:29
Мъртвопиян шофьор бе установен в петък по обяд от служители на сектор "Пътна полиция“. Около 11.30 ч. екип бил насочен към сигнал от тел. 112, че на околовръстния път на Пловдив е забелязан катастрофирал лек автомобил "Тойота“.

По предварителни данни колата се блъснала в мантинела, а мъжът зад волана бил в безпомощно състояние. На място обаче се оказало, че водачът няма никакви наранявания, но видимо е под въздействие на алкохол. 

При документирането на предизвиканата катастрофа с материални щети  мъжът отказал да бъде тестван с дрегер. Впоследствие бил съпроводен от служителите до болнично заведение, където кръвната му проба за химически анализ отчела наличие на над 3,5 промила.

В рамките на започнато бързо производство шофьорът е задържан за едно денонощие в ареста на Първо РУ.







