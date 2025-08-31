ИЗПРАТИ НОВИНА
Шофьор: В Пловдив е истински ад! Карат като луди!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:27
© Plovdiv24.bg
Войната срещу джигитите зад волана е сред горещите теми, които разгневяват обществото след всяка по-тежка и жестока катастрофа. Пловдив, който заема челните места в статистиката по джигити, е напът да сложи край на високите скорости по булевардите в града.

От началото на юни 24 камери, монтирани върху светофарни уредби на ключови кръстовища, подават информация към полицията. За два месеца и половина към КАТ са изпратени общо 510 видеоклипа, като вече са санкционирани 460 водачи за различни нарушения.

Местната власт ще монтира още 7 камери на невралгични места, които ще засичат превишена скорост. Информацията от тях ще отива в КАТ, а полицията ще налага санкции. Местата вече са определени.

"Тези камери ще са с радари. Те ще измерват моментна скорост и ще могат да бъдат свързани със системата на МВР и съответно водачите да си получават глоби за това, че карат бързо в града", обясни инж. Ангел Велчев, който е експерт в Центъра за управление на трафика в града под тепетата.

"Шофирането в този град е истински ад! Карат като луди, наистина", споделя пред Нова тв таксиметровият шофьор Петко Петров. По 8 часа на ден той прекарва в движение по улиците на града. Казва, че често става свидетел на рискови ситуации. Признава, че е избягвал няколко пъти катастрофи, но въпреки това е бил потърпевш.

Сред най-честите нарушения, са преминаване на червен светофар, неправилно престрояване през двойна непрекъсната линия. Петко приветства поставянето на нови камери по улиците на града, но смята, че те няма да дадат ефект, ако глобите не бъдат завишени.







