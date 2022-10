© виж галерията Много рок и добро настроение имаше за присъстващите в две поредни вечери на фестивала "Лятна уикенд сцена за млади рок изпълнители“ в парк "Рибница“ в район "Северен“.Мероприятието се организира от сдружение "Активна подкрепа за креативност"с подкрепата на Община Пловдив.



Шест млади рок групи взривиха публиката със своите прекрасни изпълнения.



Първата фестивална вечер бе открита от Deatmag с рокендрол и хеви метъл парчета.Музикантите са от квартал Коматево, а барабанистката е от гр. София.Макар и млади, имат богат сценичен опит.В момента подготвят записи за авторски албум.



Loners on the Hill изпълниха авторска музика, която представлява смесица от много стилове, както леки балади, така и тежки експресивни парчета.Те са банда с голям брой клубни и фестивални участия, като са първенци в конкурса "Силата на рока“, организиран от Милена Славова.Победители са за авторска песен през 2020 г.



The Ex Libris представиха прогресив метъл песни.Те са също млада банда, като музикантите от групата са свирили в много други музикални проекти.Открояват се с богат музикален и сценичен опит.Победители са в конкурса на група "Севи“ за авторска песен, като спечелената награда е запис на сингъл в тяхното студио.



Втората фестивална вечер бе открита от група ANIMÆ.Тя се състои от енергични, нахъсани музиканти, които свириха много тежък метъл.



След тях на сцената излязоха Sweet Poison- гости от Монтана, чиято вокалистка е студентка в Пловдив.Групата участва със свое изпълнение в класацията на радио Z-Rock.Музикантите представиха поп-рок кавъри и авторски песни.



Slathe е банда от Пловдив, чиито музиканти свирят в други, вече известни пловдивски рок групи. Те изпълниха алтернативни рок песни.Имат също груув метъл мотиви в песните.Наскоро са издали първия си сингъл "Love hate (abusor)".



"Щастлив съм, че за втора поредна година парк "Рибница“ става притегателно място за рок музиката.Надявам се младите таланти да покажат най-доброто от своите възможности и с изявите си да зарадват почитателите на рока, без значение от възрастта им.Пожелавам на всички групи вдъхновение, хъс и много нови сценични изяви“, каза кметът на район "Северен“ Стоян Алексиев на старта на събитието.



"Идеята на този фестивал е подкрепа на младите изпълнители, творящи авторска музика“, заяви ивент мениджърът на рок феста Тони Арнаудов-Сатаната.



Рок групите заслужено получиха бурни аплодисменти от развълнуваната публика.