|Шест фирми в конкуренция за ремонт на млечна кухня в Пловдив
“Ел шадай строй" ЕООД е подала оферта за166 057 лева, “Пирс - Д" ООД - 203 775 лева, “Мико Строй груп" ООД - 205 538 лева, “Гарантстрой-Трайков 96" ЕООД - 180 000 лева, “Хидрострой - БГ 63" ЕООД - 168 925 лева, “Корект фактор" ЕООД - 189801 лева.
Plovdiv24.bg припомня, че обществената поръчка е на стойност 206 000 лева, като се предвижда ремонт на всичките помещения на млечната кухня и санитарните помещения.
Необходим е и сериозен ремонт и на ел. инсталацията, а осветителните тела са неикономични и не отговарят на изискванията за осветеност. Това, което предстои да се направи е да се очукат всички разрушени места от мазилката и да се положи нова гладка вътрешна мазилка.
След възстановяване на мазилката стените и таваните трябва да се шпакловат и боядисат с латекс, а цокъла ще се изпълни с блажна моя. Всички осветителни тела ще бъдат подменени с нови тип LED панел за открит монтаж, както и ключовете към тях. Мозаечната подова настилка ще бъде изравнена с правилни наклони за оттичане на водата след дезинфекция, което трябва да бъде направено със саморазливна замазка.
Припомняме, че за храна от млечни кухни се записват деца от 10-месеца до 3-годишна възраст, които не посещават градина или ясла.
Предстои комисията по обществената поръчка да обяви решението с избрания изпълнител, за да бъде подписан договор.
