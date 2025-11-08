ЗАРЕЖДАНЕ...
|Важен ремонт засяга част от родителите на Пловдив
Предвижда се ремонт на всички помещения на млечна кухня и санитарните помещения. През годините ремонт не е правен повече от 15 години. Влагата е разрушила мазилката в умивалнята, кухнята, складовите помещения и стаята за персонал. Настилката в помещенията е тип "мозаечна“ е силно компрометирана и задържа влага.
Необходим е и сериозен ремонт и на ел. инсталацията, а осветителните тела са неикономични и не отговарят на изискванията за осветеност.
Това, което предстои да се направи е да се очукат всички разрушени места от мазилката и да се положи нова гладка вътрешна мазилка.
След възстановяване на мазилката стените и таваните трябва да се шпакловат и боядисат с латекс, а цокъла ще се изпълни с блажна моя. Всички осветителни тела ще бъдат подменени с нови тип LED панел за открит монтаж, както и ключовете към тях. Мозаечната подова настилка ще бъде изравнена с правилни наклони за оттичане на водата след дезинфекция, което трябва да бъде направено със саморазливна замазка.
Припомняме, че за храна от млечни кухни се записват деца от 10-месеца до 3-годишна възраст, които не посещават градина или ясла.
