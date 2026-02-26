ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Шефът на зоопарка в Пловдив за намерените мъртви бобри: Събитие, което може да наречем сензация
Първият бобър бил забелязан от Георги Биков, докато шофирал в близост до селото:
"Първоначално ми се стори, че е много голяма нутрия, блъсната на пътя… Но когато обърнах внимание, видях плоска опашка. След като следвам зооинженерство в Аграрния университет, веднага разбрах, че е нещо различно,“ каза той пред БНТ.
Местните жители са изненадани, тъй като досега няма сведения за наличие на бобри в района.
"Изглеждаше огромно, с широка опашка и кафяво-рижава козина. Не съм виждал бобър по Марица или другаде тук“, каза Асен Попов, кмет на с. Милево:
Директорът на пловдивската зоологическа градина д-р Венцеслав Петков потвърди, че животните са бобри:
"100% това, което видях на снимките, е бобър. Това е събитие, което можем да наречем сензация - природната обстановка позволява възвръщането на този иначе чувствителен за човешкия натиск вид,“ обясни той
Последното документирано местообиталище на бобрите в България е било край село Табачка, област Русе. Според зоолозите животните са мигрирали към Горнотракийската низина заради естествени инстинкти и разрастване на популацията.
"Дивите животни следват инстинктите си и разширяват територията си. Преминаването от влажна зона във влажна зона не е трудно, дори на разстояние от Русенско до Пловдивско за около 5 години“, допълни д-р Петков.
Намерени са два екземпляра, които вече са предоставени за анализ на екип от Националния природонаучен музей в София. Резултатите ще покажат причините за смъртта им и ще помогнат да се разбере дали в района има още бобри.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Решено: Локо ще плаща 3081,47 евро на месец за ползването на стад...
11:24 / 26.02.2026
Пловдивчанка: Вечеря за двама със салата, две пици и два десерта ...
11:07 / 26.02.2026
Решено: Увеличават заплатите в община Пловдив със задна дата
11:07 / 26.02.2026
"Почетна значка на град Пловдив" за Иван Странджев
10:08 / 26.02.2026
МВР Пловдив: Човекът е бил легнал на жп линиите между "Смирненски...
09:19 / 26.02.2026
Влак блъсна фатално човек в Пловдив
09:10 / 26.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Веселин Маринов напусна България през летище "Пловдив"
14:12 / 25.02.2026
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните
14:06 / 25.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS