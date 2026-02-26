Шефът на зоопарка в Пловдив за намерените мъртви бобри: Събитие, което може да наречем сензация

© Два мъртви бобъра бяха открити край река Марица в района на пловдивското село Милево, съобщават местни жители и експерти. Новината предизвика широк обществен и научен интерес, тъй като видът е изчезнал от българската фауна преди повече от 150 години и едва през 2020 г. започна частично възстановяване на популацията му по река Дунав.



Първият бобър бил забелязан от Георги Биков, докато шофирал в близост до селото:



"Първоначално ми се стори, че е много голяма нутрия, блъсната на пътя… Но когато обърнах внимание, видях плоска опашка. След като следвам зооинженерство в Аграрния университет, веднага разбрах, че е нещо различно,“ каза той пред БНТ.



Местните жители са изненадани, тъй като досега няма сведения за наличие на бобри в района.



"Изглеждаше огромно, с широка опашка и кафяво-рижава козина. Не съм виждал бобър по Марица или другаде тук“, каза Асен Попов, кмет на с. Милево:



Директорът на пловдивската зоологическа градина д-р Венцеслав Петков потвърди, че животните са бобри:



"100% това, което видях на снимките, е бобър. Това е събитие, което можем да наречем сензация - природната обстановка позволява възвръщането на този иначе чувствителен за човешкия натиск вид,“ обясни той



Последното документирано местообиталище на бобрите в България е било край село Табачка, област Русе. Според зоолозите животните са мигрирали към Горнотракийската низина заради естествени инстинкти и разрастване на популацията.



"Дивите животни следват инстинктите си и разширяват територията си. Преминаването от влажна зона във влажна зона не е трудно, дори на разстояние от Русенско до Пловдивско за около 5 години“, допълни д-р Петков.



Намерени са два екземпляра, които вече са предоставени за анализ на екип от Националния природонаучен музей в София. Резултатите ще покажат причините за смъртта им и ще помогнат да се разбере дали в района има още бобри.