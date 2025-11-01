ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Шефът на летище "Пловдив": Пускаме до Милано, хората казват "Защо няма до Дубай?"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:27Коментари (0)367
©
До 15 ноември може да се дават предложения за нови дестинации, до които да се изпълняват полети от летище Пловдив. Мнението си може да даде всеки на сайта на аеропорта.

В момента от Пловдив се лети до Лондон, Бирмингън, Манчестър, Белфаст, Тел Авив и Милано. Този месец стартира и редовна линия до Братислава. Амбицията е да се добавят още дестинации, съобразно зимния и летния туризъм у нас. В същото време обаче от управата искат да отговорят на нуждите на пътниците и затова се прави анкета.

Испания, например, беше една от най-очакваните, тъй като има голяма българска диаспора там, но така и не се случи. След като резултатите бъдат обобщени, от аеропорта обещават да се работи за разкриване на най-желаните. Годишно на летището минават 200 хиляди пътници, а по план догодина трябва да са с 50 процента повече. Най-оптимистичните прогнози са до 2030 година те да са милион годишно.

Седмично на летище Пловдив се изпълняват 21 полета. Новите дестинации са Милано и Братислава.

Красимир Пешев – изпълнителен директор на летище Пловдив: "Пускаме Милано, те казват защо няма до Дубай, пускаме Братислава примерно защо няма до Виена, разбирате ли, Виена и Братислава са много близо, така че даваме възможност на ползвателите на летището, които са наши пътници, те да изберат линиите и ние ще работим по тях."

Това ще стане чрез допитване на страницата на летището, което вече е активно. Първите резултати ще станат ясни на 15 ноември, когато ще се изпълни първият полет до Пловдив от Братислава. Очаква се голям интерес, тъй като словашката столица е само на час път от Виена с влак.

Костадин Димитров – кмет на Пловдив: "Факт е, че усилията дадоха резултат и се надяваме скоро да имаме тук в Пловдив ситуирани и самолети и това ще покаже ясната посока че вече компаниите се интересуват от летище Пловдив, а ние помагаме с всички сили даваме всичко възможно от себе си за това пловдивчани да могат да пътуват до близките дестинации в Европа."

Възобновените полети от Милано също са удобни за пътуващите:

- Живея в Пловдив и съм много щастлива, че се прибрах в родния си град директно без да се налага да пътувам до някъде другаде.

- Само да не спрат, аз съм го ползвала и по-рано, ама го бяха спрели този полет.

- Надявам се в близкото бъдеще не само от Милано, а и от Испания.

В момента на летище Пловдив годишно се посрещат 200 хиляди пътници. Целта е до четири години да се достигне пълния му капацитет от милион пасажери. Ключов фактор това да се случи е учреденият фонд за неговото развитие, в който с финансови вноски участват повечето от общините от региона, пише БНТ.


Още по темата: общо новини по темата: 515
27.10.2025 Пламен Спасов: Отказвам се от летище "Пловдив"
26.10.2025 Директорът на летище "Пловдив": След 4 години ще запълним капацитета на аеропорта с пътници
26.10.2025 Кацна първият самолет от Милано по линията летище "Пловдив" -
Малпенса
23.10.2025 С официална церемония на летище "Пловдив" посрещат първия полет от Милано
15.09.2025 Двама отпаднаха от конкурса за шеф на летище "Пловдив"
10.09.2025 Летище "Пловдив" стартира полети до две нови дестинации
предишна страница [ 1/86 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Черна събота в Пловдив, загина втори моторист!
18:50 / 01.11.2025
Верижна катастрофа до бензиностанция в Пловдив, три девойки и мла...
18:45 / 01.11.2025
МВР Пловдив: Предстои да бъдат издирени извършителите
17:35 / 01.11.2025
Кметът на Пловдив след инцидента: Не знам как ще продължим да стр...
16:49 / 01.11.2025
Адвокат от Пловдив: Днес и утре по цял ден ще слушам Цеца Величко...
17:02 / 01.11.2025
Пловдивчанин: Сложете лява секция на този светофар!
15:25 / 01.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
10:00 / 30.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
08:18 / 31.10.2025
bTV съобщи, че е починал Иво Танев, той им прости
bTV съобщи, че е починал Иво Танев, той им прости
15:58 / 30.10.2025
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
15:42 / 31.10.2025
Ексклузивно видео: Мъж крещи като обезумял минути след сблъсъка на кадилака в дървото
Ексклузивно видео: Мъж крещи като обезумял минути след сблъсъка на кадилака в дървото
10:40 / 31.10.2025
Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
19:47 / 01.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Кървава катастрофа между мотор и кола на входа на Пловдив
Денят на народните будители
Черна събота в Пловдив, загина втори моторист
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: