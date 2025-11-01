ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шефът на летище "Пловдив": Пускаме до Милано, хората казват "Защо няма до Дубай?"
В момента от Пловдив се лети до Лондон, Бирмингън, Манчестър, Белфаст, Тел Авив и Милано. Този месец стартира и редовна линия до Братислава. Амбицията е да се добавят още дестинации, съобразно зимния и летния туризъм у нас. В същото време обаче от управата искат да отговорят на нуждите на пътниците и затова се прави анкета.
Испания, например, беше една от най-очакваните, тъй като има голяма българска диаспора там, но така и не се случи. След като резултатите бъдат обобщени, от аеропорта обещават да се работи за разкриване на най-желаните. Годишно на летището минават 200 хиляди пътници, а по план догодина трябва да са с 50 процента повече. Най-оптимистичните прогнози са до 2030 година те да са милион годишно.
Седмично на летище Пловдив се изпълняват 21 полета. Новите дестинации са Милано и Братислава.
Красимир Пешев – изпълнителен директор на летище Пловдив: "Пускаме Милано, те казват защо няма до Дубай, пускаме Братислава примерно защо няма до Виена, разбирате ли, Виена и Братислава са много близо, така че даваме възможност на ползвателите на летището, които са наши пътници, те да изберат линиите и ние ще работим по тях."
Това ще стане чрез допитване на страницата на летището, което вече е активно. Първите резултати ще станат ясни на 15 ноември, когато ще се изпълни първият полет до Пловдив от Братислава. Очаква се голям интерес, тъй като словашката столица е само на час път от Виена с влак.
Костадин Димитров – кмет на Пловдив: "Факт е, че усилията дадоха резултат и се надяваме скоро да имаме тук в Пловдив ситуирани и самолети и това ще покаже ясната посока че вече компаниите се интересуват от летище Пловдив, а ние помагаме с всички сили даваме всичко възможно от себе си за това пловдивчани да могат да пътуват до близките дестинации в Европа."
Възобновените полети от Милано също са удобни за пътуващите:
- Живея в Пловдив и съм много щастлива, че се прибрах в родния си град директно без да се налага да пътувам до някъде другаде.
- Само да не спрат, аз съм го ползвала и по-рано, ама го бяха спрели този полет.
- Надявам се в близкото бъдеще не само от Милано, а и от Испания.
В момента на летище Пловдив годишно се посрещат 200 хиляди пътници. Целта е до четири години да се достигне пълния му капацитет от милион пасажери. Ключов фактор това да се случи е учреденият фонд за неговото развитие, в който с финансови вноски участват повечето от общините от региона, пише БНТ.
