|Шефката на РУО Пловдив с емоционален пост след кончината на Петя Герасимова
Най-красивите хора, които сме срещали, са онези, които са познали поражението, страданието, борбата, загубата... Когато срещнете такъв човек – чието сияние се усеща в думите и действията му – помнете: тяхната светлина е родена от страдание. Те са минали през тъмнината и са излезли със сърце, което познава любовта, добротата и истинското състрадание. Тази красота не може да се купи, подправи или имитира. Тя е безценна“.
Обичам те, приятелко моя!!! Знаеш го!!!
Благодаря ти за всеки споделен миг, за всяка дума често изказана на езика, който единствено двете владеехме до съвършенство, за всяка споделена усмивка, сълза, смях, вдъхновение, за всяко пътешествие – ментално или физическо!
Ти винаги си била и ще останеш в сърцето и душата ми завинаги!
Лети, светъл ангел!
