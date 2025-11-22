Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги

© Фейсбук Както Plovdiv24.bg ви информира, в средата на миналия месец почина директорката на Националната търговска гимназия д-р Петя Герасимова. Тези дни се навършват 40 дни от кончината на обичаната и уважавана и от ученици, и от колеги директорка.



"Сама съм сред толкова много хора... 40 дни без теб! В мен си ментално и енергийно, но ми липсваш физически! Искам да чуя гласа ти! Искам да се смеем отново заедно! Имахме толкова много планове и места, които да посетим! Ще те нося в сърцето си завинаги!", написа по този повод началникът на РУО Пловдив Иванка Киркова.