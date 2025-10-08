ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шефката на "Градини и паркове": Подават фалшиви сигнали!
От там алармират обаче, че фалшиви сигнали затрудняват работата на служителите. "Подаването на невярна информация относно инциденти с паднали клони и дървета затруднява работата на служителите и води до неоснователно разходване на ресурси, които могат да бъдат насочени към реални случаи, изискващи спешна намеса“, коментира директорът Радина Андреева.
Екипите на ОП "Градини и паркове“ остават в готовност за бърза реакция при реални сигнали и продължават своята работа по обезопасяване на терени в града.
