Шефката на "Градини и паркове": Подават фалшиви сигнали!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:34
Екипите на общинското  предприятие "Градини и паркове“ работят активно по сигнали за паднали клони и дървета и отстраняват последиците от неблагоприятните метеорологични условия през последните дни.

От там алармират обаче, че фалшиви сигнали затрудняват работата на служителите. "Подаването на невярна информация относно инциденти с паднали клони и дървета затруднява работата на служителите и води до неоснователно разходване на ресурси, които могат да бъдат насочени към реални случаи, изискващи спешна намеса“, коментира директорът Радина Андреева

Екипите на ОП "Градини и паркове“ остават в готовност за бърза реакция при реални сигнали и продължават своята работа по обезопасяване на терени в града.


Така ли, напудрена госпожо!? Да ви подам и аз един сигнал, който за съжаление не е фалшив: всички дървета в Кючука, особено акациите са изгнили, замърсяващи и опасни! Отдавна е трябвало да бъдат заменени с по-подходяща за градски условия дървесна растителност. И още една информация, с която вашите хора явно не са наясно - това, че дървото има все още листна маса не означава, че не е изгнило и опасно и няма да падне при първия вятър или сняг. Започнете веднага кампания по замяна на дърветата в Кючука, в противен случай очаквайте серия от щети и смъртни случаи!
+2
 
 
Радинке, Тополовградска селска пръчка по Фалшива от теб няма ! Напусни, неставаш! освен да обслужваш подчинените си за да им спори работата
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

