Шефката на "Градини и паркове": Подават фалшиви сигнали!

© Екипите на общинското предприятие "Градини и паркове“ работят активно по сигнали за паднали клони и дървета и отстраняват последиците от неблагоприятните метеорологични условия през последните дни.



От там алармират обаче, че фалшиви сигнали затрудняват работата на служителите. "Подаването на невярна информация относно инциденти с паднали клони и дървета затруднява работата на служителите и води до неоснователно разходване на ресурси, които могат да бъдат насочени към реални случаи, изискващи спешна намеса“, коментира директорът Радина Андреева.



Екипите на ОП "Градини и паркове“ остават в готовност за бърза реакция при реални сигнали и продължават своята работа по обезопасяване на терени в града.